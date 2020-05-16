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Ramazan ayında en çok araştırılan konulardan biri de iftar menüleri... Orucunuzu lezzetli bir iftar menüsüyle açmak istiyorsanız sizlere bir çorba, bir ana yemek ve bir tatlı tarifi hazırladık! İşte "Bugün ne pişirsem?" sorusuna yanıt arayanlar için özenle hazırlanmış iftar menüleri...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ÇORBA TARİFİ

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA İÇİN MALZEMELER

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 dal maydanoz

1 kase tel şehriye

2 tavuk suyu

1 çay kaşığı tuz, kimyon ve pul biber

TEL ŞEHRİYELİ ÇORBA NASIL YAPILIR?

Tencereye sıvıyağ ile domatesleri ardından da salçayı ekleyin. Sos birbirine karışınca üzerine su ya da tavuk suyunu ekleyerek karıştırın. Su kaynamadan tel şehriyeleri tencereye dökün. Çorba kaynadıktan sonra yaklaşık 2 dakika sonra şehriyeleriniz de pişmiş olacaktır. İçine tuzu baharatları ve dilerseniz maydanozu atıp ocağın altını kapatın. 1-2 dakika dinlendirdiğiniz çorbanızı servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

İFTAR MENÜSÜ İÇİN ANA YEMEK TARİFİ

KARNIYARIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

200 gram kıyma

6 küçük boy patlıcan

3 soğan

4 domates

Yarım çay bardağı zeytinyağı

9 küçük sivri biber

10 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Tuz, karabiber

KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Önce patlıcanları alacalı soyarak bir tavada hafifçe kızartın. Kızarttığınız patlıcanları soğumaya bırakın. Bu arada iç harcı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Öncelikle soğanları ince ince doğradıktan sonra kavurun. Üzerine kıymayı ekleyerek suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin. 4 diş sarımsağı ve 3 sivri biberi ilave edin kıyma pişene kadar devam edin. Domatesi koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. İndirmeye yakın maydanozu koyarak ateşten alın. Patlıcanların içini açarak hazırlanan içten hepsine eşit oranda paylaştırın. Tüm patlıcanların üzerine domates dilimi, biber ve sarımsak koyarak ister tencerede isterseniz önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın. (fırında pişirirseniz üzerine hafif kaşar peyniri rendeleyebilirsiniz) Karnıyarık piştikten sonra servise hazırdır.

İFTAR MENÜSÜ İÇİN TATLI TARİFİ

KUPTA TİRAMİSU TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1,5 paket kedi dili bisküvi

2 yemek kaşığı granül kahve

2 su bardağı su

3 yemek kaşığı kakao

KREMASI İÇİN

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım paket krema

2 paket labne peyniri

KUPTA TİRAMİSU NASIL YAPILIR?

Yumurtanın akı ile sarılarını ayırın. Yumurta sarılarına sırasıyla toz şeker, krema, labne peyniri ekleyip iyice çırpın. Diğer taraftan yumurta akına yavaşça toz şeker ekleyip köpük haline gelene kadar çırpın. Yumurta akını yumurta sarılı karışıma ekleyip söndürmeden yavaşça karıştırın. Granül kahveye 2 bardak su ekleyip karıştırın. Kedi dili bisküvileri kahve karışımına batırıp kuplara yerleştirin üzerine kremanızı dökün. En son kakao serpiştirin. Afiyet olsun.