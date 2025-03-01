Ramazan'a hoş geldin sofrası: Orucun ilk gününde ne pişirsem diye düşünenler için çorbasından tatlısına iftar menüsü!

Ramazan'a hoş geldin sofrası: Orucun ilk gününde ne pişirsem diye düşünenler için çorbasından tatlısına iftar menüsü!

Ramazan ayının ilk iftarında sofranızı şölene dönüştürmek ister misiniz? Gün boyu süren orucun ardından hem sağlıklı hem de lezzet dolu bir menüyle sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Geleneksel tatların modern dokunuşlarla harmanlandığı bu iftar menüsü, hafif başlangıçlardan enfes tatlılara kadar her detayıyla düşünüldü. İşte Ramazan’ın bereketini sofralarınıza taşıyacak, damakları şenlendirecek özel iftar önerileri!

REKLAM advertisement1

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz, kimyon

6 su bardağı su

Üzeri için: Tereyağında kızdırılmış pul biber

REKLAM

Yapılışı:

Soğanı ve havucu doğrayıp sıvı yağda kavurun.

Üzerine unu ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Mercimeği ve suyu ekleyip kaynamaya bırakın.

Mercimekler iyice yumuşayınca blenderdan geçirin.

Tuzu ve baharatları ekleyip karıştırın.

Üzerine tereyağında kızdırılmış pul biberi dökerek servis edin.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK BUT

Malzemeler:

4 adet tavuk but

2 adet patates

1 adet havuç

1 adet soğan

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber

Yapılışı:

Patates, havuç ve soğanı doğrayın, sarımsakları bütün bırakın.

Tavukları ve sebzeleri bir kaba alın.

Üzerine zeytinyağı, salça ve baharatları ekleyip iyice harmanlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin, üzerini folyo ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında 45 dakika pişirin. Son 10 dakikada folyoyu kaldırıp kızarmasını sağlayın.

REKLAM

ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

Malzemeler:

1 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Pirinci nişastası gidene kadar yıkayın ve süzün.

Tereyağı ve sıvı yağ karışımında şehriyeyi kavurun. Üzerine pirinci ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Sıcak suyu ve tuzu ekleyip kapağını kapatın. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika dinlendirip karıştırarak servis edin. GAVURDAĞI SALATASI Malzemeler: 3 adet domates 1 adet salatalık 1 adet kırmızı biber 1 adet yeşil biber 1 adet soğan Yarım çay bardağı ince kıyılmış ceviz 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı nar ekşisi 1 çay kaşığı tuz, pul biber Yapılışı: Sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın. Üzerine cevizi ve baharatları ekleyin. Zeytinyağı ve nar ekşisini ekleyip karıştırarak servis edin. REKLAM GÜLLAÇ Malzemeler: 6 yaprak güllaç 1 litre süt 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı dövülmüş ceviz 1 tatlı kaşığı gül suyu (isteğe bağlı) Üzeri için: Nar taneleri ve fıstık Yapılışı: Sütü ısıtıp şekeri eritin, ılık hale gelince gül suyunu ekleyin. Geniş bir tepsiye bir güllaç yaprağını koyup üzerine süt gezdirin. Yaprakların yarısına geldiğinizde arasına ceviz serpiştirin. Kalan yaprakları aynı şekilde ıslatarak üst üste dizin. Kalan sütü en üstüne döküp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Üzerini nar ve fıstık ile süsleyerek servis edin.