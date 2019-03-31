Rakip baba oğul oylarını kullandı

31 Mart Yerel seçimlerinde Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde belediye başkanlığı ve meclis seçimlerinin yanı sıra muhtarlık seçimlerinde de büyük heyecan yaşanıyor.

DHA'nın haberine göre, 210 seçmenli Heceler Mahallesinde mevcut muhtar Ali Sevinç, ikinci dönem için de muhtarlığa yeniden aday olurken, aralarında uzun süredir küskünlük bulunan oğlu Zafer Sevinç'de muhtarlığa aday olmuş ve baba oğulun adaylıkları gündemde konuşulmuştu.

Heceler Mahallesi'nde muhtarlık için yarışan ve yaklaşık 2 aydır mahallede seçim çalışmaları sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç sabah saatlerinde Heceler Mahallesindeki 1098 numaralı sandıkta oylarını kullandılar. Gazetecilere açıklama yapan mahalle muhtarı Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirterek, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, köyünde 210 seçmen bulunduğunu belirterek, 7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun dedi. Mevcut muhtarın babası ile uzun süredir konuşmayan oğlu Zafer Sevinç ise biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun dedi.