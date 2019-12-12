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Cumhurbaşkanlığı’na bir CHP’linin gittiği iddiaları üzerine başlayan tartışma devam ediyor. Önceki gün CNNTürk’teki programına iddiaları ortaya atan gazeteci Talat Atilla’yı çıkaran Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Sözcü Gazetesi Başyazarı Rahmi Turan’ın kendisine gönderdiği maili yazdı.

“Malum konu” başlıklı bir mail atan Turan, Ahmet Hakan hakkındaki bazı iddiaları da hatırlatarak, “Olayı kan davası haline getirdiniz. Sürekli saldırıyorsunuz. Beni de saldırmaya mecbur etmeyin” ifadelerini kullandı.

Turan’ın mailine köşesinden “Beni tehdit eden Rahmi Turan’a sesleniyorum: Demek Tan’da yaptıklarını bana da yapacaksın ha!” başlıklı bir yazıyla yanıt veren Ahmet Hakan, “Elinden geleni ardına koyma Rahmi Turan! Senin düzeysizliğine, çirkinliğine, pespayeliğine teslim olacak değilim. Seninle sonuna kadar mücadeleye hazırım. Milim gerileyemezsin beni” dedi.

TAN MANŞETLERİNE DE YER VERDİ

Ahmet Hakan’ın yazısı Hürriyet gazetesinin sür manşetinde yer alırken, Rahmi Turan’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Tan gazetesinin de bazı manşetlerini sayfaya taşıdı.