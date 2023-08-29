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        Haberler Gündem RAFLARDA! BİM aktüel 29 Ağustos-1 Eylül kataloğu yayında! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM 1 Eylül kataloğu yayınlandı! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi

        BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte yeni BİM aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:32 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:32
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        • 1

          BİM aktüel ürünler listesi ile fırsatlar raflarda... 1 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 1 Eylül Cuma 2023 kataloğu ve fiyat listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          TCL 50' Uydu Alıcılı Google TV 9.999 TL

          Nordmende 50' NM50350 Android TV 8.799 TL

          Casper 8/128 Gb Cep Telefonu 7.999 TL

          HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 10.999 TL

          HP 516 A10 Tanklı Yazıcı 4.999 TL

        • 3

          Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.499 TL

          Fakir RS 720 Robot Süpürge 4.799 TL

          Braun MQ5245WH Blender Set 1.599 TL

          Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi 1.499 TL

          Kumtel Turbo Fırın 1.799 TL

          Kumtel Yağsız Airfryer 1.799 TL

          Kumtel İnox Tost Makinesi 1.099 TL

        • 4

          Fakir Tastea Çay Makinesi 799 TL

          Heifer Işıklı Kettle 379 TL

          Heifer Saç Kurutma Makinesi 279 TL

          Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 5.299 TL

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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