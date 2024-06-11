BİM 11-14 Haziran kataloğu yayında! İşte BİM aktüel indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile haziran ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 11 - 14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM 11 - 14 Haziran 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
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Casilli Crop-Tayt Takım - 275 TL
Casilli Sütyen - 155 TL
Sleepy Bebek Bezi - 209 TL
Ivory Islak Havlu - 45 TL
Conform Bato Kadın - 35 TL
Conform Ribana Atlet - 45 TL
Comfort Patik Çorap - 90 TL
Comfort Family Atlet-Slip Takım - 109 TL
Step Bebek Soket Çorap - 45 TL
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Omo Active Toz Deterjan - 329 TL
Fax Sıvı Sabun - 65 TL
Queen Bambu 16'lı - 139 TL
Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı - 135 TL
Molped Günlük Hijyenik Ped - 69,50 TL
Macromax Fermuarlı Poşet - 29,50 TL
Men's Best Roll-On - 59 TL
Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri - 49,50 TL
Elidor Bakım Kürü - 109,50 TL
Elidor Şampuan - 79 TL
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BİM AKTÜEL 14 HAZİRAN 2024 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL
Hambez Pantolon - 169 TL
Erkek Kol Saati ve Bileklik Set - 239 TL
Deri Kemer - 179 TL
Deri Cüzdan - 299 TL
Erkek Çanta - 149 TL
Masa Maçı Oyunu - 229 TL
Erkek Spor Tişort - 189 TL
Erkek Spor Şort - 139 TL
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Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı - 4.299 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.499 TL
Kumtel Vakum Makinesi - 799 TL
S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot - 9.999 TL
Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.999 TL
Fakir Sport Blender ve Sürahi - 1.299 TL
Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu - 8.999 TL
Gaz Lambası - 329 TL
Relax Çelik Termos - 399 TL
8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü - 39 TL
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Ape Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet - 49.999 TL
KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL
Corby Elektrikli Motosiklet - 10.999 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop - 25.999 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu - 19.999 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.999 TL
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Hobby Life Çocuk Sandalyesi - 119 TL
Gokidy Kaktüs-Çiçek Yapım Blokları - 89 TL
Barbie Peri Bebek - 199 TL
Piccolo Mondi - 119 TL
Pufu Pelüş Sevimli Bebek - 219 TL
MGS Oyuncak Bebekli Hastane Seti - 159 TL
Uçar Oyuncak Oyuncak Kepçe ve Kazıyıcı - 99 TL
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