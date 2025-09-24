"ASABİ DAVRANMAYA GEREK YOK"

Rafet El Roman, Lvbel C5'in Mustafa Sandal hakkında; "Bitti onların devri, haydi güle güle. Eskiler turşu olduğu için deliriyor. Gençler bizi seviyor. Eskisin, defol" açıklama yaptı. Siz, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna; "Devir değişti. Devir yeni dinleyicilerin devri... Z kuşağı diyorlar ona karşıyım. Z Kuşağı ABD'den geliyor, aslında zombi kuşağı oluyor. Bu tabiri çok kullanmayı sevmiyorum. Müziğin ve sanatın yeni biçimini biraz zombileştirdiler. Sözlerle ve tavırlarla olsun. Eskiden biz, 'Sanatçıyı kırarız, yanlış bir şey söylemeyelim' diye çok değer verirdik. Şimdiki genç kuşağın dilinin kemiği yok. Dikkatli olmak lâzım. Başarıların ötürü onları kutluyorum biraz bazı şeyleri alttan alsınlar. Asabi davranmaya ve sivri konuşmaya gerek yok. Mustafa Sandal ile aynı yıllarda geldiğimiz için demiyorum, o bu sözleri hak etmeyen biri. Mustafa'nın kariyeri başarılarla dolu... Her başarı alkışlanır mı ve saygı gösterilir mi o tartışılır. Benim de şarkılarını beğenip, daha sonra tanışıp kişiliğinden ötürü ama bunu bile incelikle anlatabiliriz. İlla hakaret ve aşağılamaya gerek yok" yanıtını verdi.