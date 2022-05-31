Rafael Nadal Novak Djokovic maçı için geri sayım başlamış durumda. Sezonun 2. Grand Slam turnuvasında karşı karşıya gelecek ezeli rakipler finale yükselmek için mücadele edecek...

NADAL DJOKOVIC MAÇI NE ZAMAN?

Rafael Nadal Novak Djokovic maçı bugün saat 22:00'de başlayacak.

NADAL DJOKOVIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Rafael Nadal Novak Djokovic maçı Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.