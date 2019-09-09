Bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçi Rafael Nadal, tenis tarihinde bir Grand Slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçidir. İlk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkatleri üzerine çeken tenisçi, Karol Kucera ve Albert Costa'yı yenmişti. İşte Rafael Nadal'ın hayatı ve kariyeri...

RAFEAL NADAL KİMDİR?

Rafael Nadal, 3 Haziran 1986 tarihinde Mallorca, İspanya'da dünyaya geldi. İspanyol tenisçi bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan tek erkek tenisçidir. Tenis tarihinde bir Grand Slam'i 9 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon olmuştur.

Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 17 yıla çıkardı.

Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Dört yaşında halen koçluğunu yapan amcası Toni'nin çabalarıyla tenise başlamıştır. Diğer amcası Miguel Angel Nadal, FC Barcelona ve İspanya millî futbol takımında yıllarca forma giymiş olan ünlü bir savunma oyuncusudur.

17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla söz ettirdi. Aynı sene oynadığı ilk Grand Slam olan Wimbledon 2003'te 3. tura yükselerek herkesi şaşırtan sporcu, özellikle ATP seviyesinde (profesyonel seviye) oynadığı üçüncü turnuvada birçok başarılar elde etmiş ünlü tenisçi Carlos Moya'yı mağlup ederek gelecekteki başarılarının sinyalini veriyordu.

Bundan yalnız bir sene sonra klasmanda hızla yükselmeye başlayan Nadal, 2004 senesinde Sopot turnuvasını kazandı. 2005 senesinde de, aralarında Fransa Açık ve dört Master Serisi (Roma, Monte Carlo, Madrid, Montreal) turnuvasının da olduğu toplam 11 şampiyonluk elde etti.

2005 senesini dünya sıralamasında Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitiren Nadal, 2006'da Dubai finalinde en büyük rakibi olan Federer'i devirerek İsviçreli raketin sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı.

Rafael Nadal, bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde grand slam kazanan tek erkek tenisçi olması nedeniyle "Toprağın Kralı" olarak bilinmektedir.

Nadal, ikinci Grand Slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı. Dünyanın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977 senesinde Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti.Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 senesinde Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

2009 senesinde Avustralya Açık'ı kazanana Nadal’ı ertesi yıl da Amerika Açık'ta şampiyon olarak Grand Slam koleksiyonunu tamamladı ve 4 Grand Slam’i de kazanan tarihteki 7. oyuncu oldu. Tüm bunların yanında Nadal, ülkesini temsilen katıldığı 2008 Beijing Yaz Olimpiyatları'nda 'tekler' kategorisinde altın madalyada kazandı.

2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nda partneriyle birlikte 'çiftler' kategorisinde altın madalya kazanan sporcu, 'tekler' kategorisinde ise bronz madalyanın sahibi oldu. Profesyonel kariyerinde birçok başarı elde eden İspanyol raket Rafael Nadal, kariyeri boyunca toplam 78,724,627 $ ödülün sahibi oldu.