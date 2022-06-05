Roland Garros tek erkekler finalinde Rafeal Nadal ile Casper Ruud karşı karşıya geliyor. Toprağın kralı olarak da bilinen Rafael Nadal, çeyrek finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 3-1 mağlup etti ve yarı finalde 1-0 önde götürdüğü mücadelede rakibi Alexander Zverevi'nin sakatlanarak maçtan çekilmesinin ardından finale çıktı. Fransa Açık Tenis Turnuvası erkekler final mücadelesinde 13.Roland Garros şampiyonluğu bulunan Rafeal Nadal, Norveçli 23 yaşındaki raket Casper Ruud ile mücadele edecek. Fransa Açık Tenis Turnuvası Tenis dünyası tarafından bekleniyor ve Rafael Nadal - Casper Ruud Roland Garros finali canlı izleme linki araştırılıyor. İşte, Roland Garros final canlı izleme linki...

ROLAND GARROS TEK ERKEKLER FİNALİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rafael Nadal ile Casper Ruud'u karşı karşıya getiren 2022 Roland Garros tek erken finali tenis müsabakası 5 Haziran Pazar günü 16:00'da EuroSport 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

RAFEAL NADAL - CASPER RUUD ROLAND GARROS FİNALİ CANLI İZLE

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