Rafael Nadal Alexander Zverev maçı için geri sayım başlamış durumda. Sezonun 2. Grand Slam turnuvasında karşı karşıya gelecek iki rakip finale yükselmek için mücadele edecek...

NADAL ZVEREV MAÇI NE ZAMAN?

Rafael Nadal Alexander Zverev maçı bugün saat 15:45'de başlayacak.

NADAL ZVEREV MAÇI HANGİ KANALDA?

Rafael Nadal Novak Djokovic maçı Eurosport'tan canlı olarak yayınlanacak.