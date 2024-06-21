Rafael Leao: Türkiye'yi çok iyi analiz ettik

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Portekiz Milli Takımı'nın oyuncularından Rafael Leao, statta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"YARIN İLK 11'DE OYNAR MIYIM BİLMİYORUM" Çekya ile zor bir maç oynadıklarını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "İkinci yarıda uzun topla hücum yaptık. Rakip de inanılmaz mücadele etti. Yarın da 11'de oynar mıyım, bilmiyorum. Takım içinde inanılmaz seviyede oyuncular var. Onlar da aynı seviyede mücadele edecektir. İnanılmaz bir kadroya sahibiz. Takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ancak saha içerisinde mücadele etmek istiyorum. Kenarda beklemek oyuncunun tercihi değildir. 11'de oynarsam iyi mücadele edeceğim" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK" Türkiye maçının zor olacağını söyleyen Rafael Leao, "Yarın zorlu bir mücadele olacak. Rakibimiz çok güçlü. İnanılmaz bir takım. Çok iyi oyunculara sahipler. Saha içi organizasyonları çok iyi. İyi analiz ettik. Alanları çok iyi kullanıyorlar. Yarın ne yapacağımızı iyi biliyoruz. Rakibi analizi çok iyi yaptık. İnanıyorum ki boşlukları değerlendirerek neticeye ulaşmak istiyoruz ama ancak daha 3. maç var. Savunmada ve hücumda kaliteli oyunculara sahibiz. Hücum hattında kaliteli oyunculara sahibiz. Türkiye'nin o boşluklardaki güçlü oyunuyla, bizim kaliteli oyunumuzu bir araya getirdiğimiz çok zevk veren bir maç olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"HAKAN İNANILMAZ SEVİYEDE İYİ BİR OYUNCU" A Milli Futbol Takımı'ndan Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun fark yapabileceğini belirten Portekizli futbolcu, "Hakan Çalhanoğlu'nun kesinlikle bir fark yapacağını düşünüyorum. Onu Milan'dan biliyorum, birlikte oynadık. İnanılmaz seviyede iyi bir oyuncu. Sadece geride değil, hücum hattında da çok etkili bir oyuncu. Kendisini çok iyi tanıyorum. Çok hızlı bir oyuncu" değerlendirmesinde bulundu.

"ÇEKYA MAÇINDAN BUNA DENEYİMLİYİZ" Almanya'da Türk taraftarların çoğunlukta olmasının hatırlatılması üzerine Leao, "Türk halkını çok iyi biliyoruz. Takımlarına olan sevgisini de biliyoruz. Almanya'da çok sayıda Türk vatandaşın yaşadığını da biliyorum. Ancak Portekiz taraftarının da desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz. Yarın çok baskı olacağını düşünüyorum. Mental olarak bunu hazırız. Çekya maçından buna deneyimliyiz" dedi.