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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rafa Silva nefes almadı! - Beşiktaş Haberleri

        Rafa Silva nefes almadı!

        Beşiktaş, tüm kulvarlarda şu ana kadar 25 resmi maça çıkarken Rafa Silva hepsinde ilk 11'de başlayan tek futbolcu oldu.

        Giriş: 23.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:24
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        Rafa Silva nefes almadı!
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        Süper Lig, Avrupa Ligi ve Süper Kupa'da şu ana kadar 25 resmi maça çıkan Beşiktaş'ta tüm maçlarda forma giyen tek isim Rafa Silva oldu.

        Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Portekizli futbolcu, 25 maça da 11'de başlarken 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Rafa Silva toplam 2 bin 190 dakika sahada kaldı.

        Son oynanan Alanyaspor maçında ağları havalandıran Rafa, ligde 16 maçta 4 gol, Avrupa'da ise 8 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti.

        Rafa Silva, Süper Kupa'da ise 1 gol ve 1 asistlik performansla oynadı.

        Rafa Silva'nın ardından Gedson Fernandes 24 maçla ikinci sırada yer alırken 2 bin 113 dakika süre buldu. Gedson tek maçı Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla kaçırdı. Gedson 8 gol ve 1 asistlik performansıyla kendisini skor anlamında aştı.

        Beşiktaş'ta 23 maça çıkan ve 23'ünü de 11'de başlayan Jonas Svensson ise 2 bin 28 dakika sahada kalarak sıralamada 3. sırada yer aldı.

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