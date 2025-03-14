Rafa Silva Beşiktaş'ı taşıyor!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, bu sezon tüm kulvarlarda çıkılan 39 maçın sadece 2'sini kaçırırken 37 karşılaşmaya da 11'de başladı. Rafa Silva, 13 gol, 9 asistle siyah-beyazlıları ayakta tutan isim oldu.
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Beşiktaş'ta Rafa Silva takımın en önemli kozu olmaya devam ediyor.
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Bu sezon şampiyonluk hedefinin erkenden uzağında kalan ve Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılarda Portekizli futbolcu, 3 kulvarda da takımını yalnız bırakmazken en önemli skor ayağı oldu.
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Bu sezon oynanan 39 resmi maçın sadece ikisini kaçıran Rafa Silva, ligdeki Sivasspor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynamazken kupadaki Kırklarelispor maçında ise hafif sakatlığı nedeniyle dinlendirildi.
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Rafa Silva 37 maça da ilk 11'de başlarken bu mücadelelerde 13 gol atarken 10 asist yaptı.
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Beşiktaş'ın Rafa Silva ile 2027'ye dek sözleşmesi bulunuyor.
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