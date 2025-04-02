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        Haberler Gündem Güncel Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin: Manipülatif söylemler amacına ulaşamayacak - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        "Manipülatif söylemler amacına ulaşamayacak"

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Şahin, "Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye'nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. Şahin ayrıca, "Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 12:31 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:31
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        "Manipülatif söylemler amacına ulaşamayacak"
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        "Milli ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir" ifadelerini kullanan Şahin, şunları kaydetti:

        "Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Milli ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.

        Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

        Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur."

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