Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a dönen Radamel Falcao, salı gününe dek kulübümüzün sağlık merkezinde tedavisine devam edecek. Tedavisinin planlanan programı dâhilinde İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak olan oyuncumuzun tedavisinin daha sonraki bölümü kulübümüzde gerçekleştirilecek."