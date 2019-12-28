Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Radamel Falcao, 2 gol attığı Antalyaspor maçının ardından şunları söyledi:

"İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz. 2. yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."