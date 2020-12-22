Daha sonra Sebat Gençlik'e antrenör-futbolcu olarak transfer olan Sümer, bir süre Trabzonspor'un alt yapısında ve Ahmet Suat Özyazıcı döneminde yardımcı antrenör olarak görev yaptıktan sonra 1978 yılında A Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.