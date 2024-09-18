Rabiot'tan Marsilya itirafı
En son Juventus'ta top koşturan Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot, kendisini Marsilya'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
İtalyan devi Juventus'tan ayrıldıktan sonra uzun süre boşta kalan ve adı Galatasaray'la da anılan Fransız yıldız Adrien Rabiot, Marsilya'ya imzayı attı.
"MARSİLYA'NIN İDDİALI PROJESİNİ DUYUNCA KABUL ETTİM"
Rabiot, "Medhi Benatia (Marsilya Yönetim Kurulu danışmanı), teknik direktör ve başkanla konuştum ve bana kulübün iddialı projesinden bahsettiler. Ben de kabul ettim. De Zerbi'nin belli bir itibarı var ve neler yapabileceğini biliyoruz." açıklamasında bulundu.
"AİLEM ÇOK MUTLU OLDU"
Ailesinin de kararı dolayısıyla arkasında olduğunu söyleyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ailem arkamda ve bundan dolayı mutlular. Beni destekliyorlar. Benim için çok mutlu oldular. Arkamda olmaları çok önemli. Seçimimi onayladıklarını bilmek çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.
Marsilya, Fransız orta saha oyuncusuyla iki yıllık sözleşme imzalamıştı.