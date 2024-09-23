Rabia Soytürk evleniyor
Oyuncu Rabia Soytürk, bir süredir aşk yaşadığı mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile evleniyor
Giriş: 23.09.2024 - 09:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:00
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Rabia Soytürk'ün aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile birlikteliği resmiyete dönüşüyor.
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Uzun süredir aşk yaşaran Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan, evlenme kararı aldı.
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Rabia Soytürk'e evlilik teklifinde bulunan Samet Vuruşan, sevgilisinden; "Evet" yanıtını aldı.
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Çiftin mutlu anlarını yakın arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından; "O 'Evet' dedi" notuyla yayımladı.
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