DHA

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun talebiyle küçük kızın ölümüne ilişkin otopsi ve savcılık dosyası, Meclis'e ulaştı.

BABA İLE ABİSİNİN DNAF PROFİLİ ÖRNEKLERİ İLE UYUMLU

Otopsi raporunda, Nabia Naz Vatan'ın düşerek, yaşamını yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi. Raporda, Nabia Naz'ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi. Rabia Naz'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna da raporda yer verildiği belirtildi.

ADLİ TIP'TAN 2 RAPOR GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanarak, Meclis'e gönderilen 2 ayrı raporda ise Rabia Naz Vatan'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan´a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan´a ait DNA profili tespit edildi" denildi.

Giresun Savcılığı'nın Meclis'e ulaşan dosyasında da ölümle ilgili ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadeleri yer aldı.

KOMİSYON YENİDEN GİRESUN'A GİDEBİLİR

Öte yandan 7 Ocak 2020'de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil'e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi.

OLAY YERİ YENİDEN İNCELENDİ, 60 KİŞİ TEKRAR DİNLENDİ

Kahreden olaydan sonra baba Şaban Vatan, "Kızıma bir araç çarptı. Çarpanlar daha sonra kızımı metruk bir evde tedavi etmeye çalıştı. Yapamayınca da alıp evimizin bulunduğu binanın önüne bırakıp kaçtılar" iddiasında bulundu. İntihar olarak açıklanan dosya ise Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tekrar açıldı. Bu kapsamda daha önce dinlenen 60 kişi tekrar dinlendi. Şaban Vatan'ın komşusu olan Mürsel Küçükal da, yeni ifadesinde olay günü bir gürültü duyduğunu da belirtti. Olayda ilk olarak küçük kızın binanın ön kısmından atlayıp sundurmaya çarparak yere düştüğü kaydedilirken, tanık ifadeleri ve yeniden yapılan incelmelerde Rabia'nın binanın yan kısmından bahçeye atlayıp yaralı şekilde sürünerek evin önüne geldiği tespitlerine ulaşıldı.