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Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"12 Nisan 2018 tarihinde Giresun ili Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi Dedeli sokakta ikamet ettiği evin önünde sırt üstü yatar vaziyette yaralı olarak bulunan Rabia Naz Vatan, ambulans ile götürüldüğü Görele Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kamu adına soruşturma yapma yetkisini haiz cumhuriyet savcıları, her olayda olduğu gibi Rabia Naz'ın ölüm olayında da hakikate ulaşabilmek amacıyla bütün şüphe, iddia ve isnatları detaylı bir şekilde araştırmıştır. Somut gerçeğe ulaşabilmek için tüm bilgiler toplanmış, deliller araştırılmış, ifade ve iddialar doğrultusunda telefon kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, dört ayrı Adli Tıp Kurumunun görüşü alınmıştır."

"GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA"

Açıklamada, olayın trafik kazası şeklinde vuku bulduğu yönünde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunulması üzerine bu konuda da geniş çaplı araştırma yapıldığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma devam ettiği sırada baba Şaban Vatan'ın Rabia Naz Vatan'a minivan türü bir araçla çarpıldığı, sonra kızının yaralı bir şekilde evlerinin aşağısında bulunan metruk bir binaya götürülerek kanlarının temizlendiği ve daha sonra evin önüne tekrar bırakıldığını iddia etmesi üzerine bu husus etraflıca araştırılmıştır. Bahsi geçen metruk binada kapsamlı bir araştırma yapılmış, bulunan kumaş parçaları ve eşyalar Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmiş, Rabia Naz Vatan'a ait herhangi bir DNA'ya rastlanmamıştır. Yine ailenin iddiasında geçen minivan türü araç plakası, ilçe ve çevresindeki plaka tanıma sistemi (PTS) ile de araştırılmış olup aracın olay gününde Giresun'da değil, Trabzon'da bulunduğu tespit edilmiştir."

Soruşturma sürecinde Rabia'ya ait okul çantasının ikamet ettikleri apartmanın teras kısmında aile yakınları tarafından bulunduğu belirtilen açıklamada, "Çantayı bulan tanıkların ifadeleri doğrultusunda Rabia Naz'ın çatıdan düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur. Giresun Adli Tıp Kurumunun bilgisine başvurulmuş, kurumun raporunda 'Rabia Naz Vatan'ın ölümünün yüksekten düşmeye bağlı genel beden travması neticesinde meydana gelmiş olabileceği' mütalaası dile getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

ADLİ TIP RAPORU

Açıklamada, Giresun Adli Tıp Kurumunun söz konusu raporu üzerine konunun bir kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulunun görüşüne sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İhtisas Kurulu raporunda da 'Ölümün genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu, her iki ayakta yumuşak dokularda yırtıklar olması, ayak topuk kemik kırıkları bulunması, vücudun diğer bölgelerinde tespit edilen kırıkların özellikleri itibarıyla ayaklar üzerine yüksekten düşmeye bağlı spesifik bulgular olması dikkate alındığında, ölümün trafik kazasına bağlı olmadığının' oy birliği ile mütalaa edildiği bildirilmiştir. İstanbul Adli Tıp Kurumu Üçüncü Üst Kurulunca yapılan inceleme sonunda verilen raporda da 'Otopside tespit edilen travmatik değişimler (bel omurlarında kompresyon kırığı, talus ve kalkaneus kırıkları, femur-tibia kırıkları, sakroiliak alanda ileumda kırıklar gibi) ayaklar üstüne yüksekten düşme durumunda oluşan tipik bulgular olup çocuğun ölümünün yüksekten düşme kaynaklı genel beden travmasına bağlı, omur, pelvis ve ekstiremite kemik kırıkları ile birlikte gelişen komplikasyonlar ve pnömotoraks sonucu meydana gelmiş olduğu' … oy birliği ile mütalaa olunur.' ifadeleri yer almıştır."

"130 TANIK DİNLENDİ"

Bu deliller ışığında Rabia Naz Vatan'ın çatıdan düşmüş olduğunun anlaşıldığı ancak bir başkası tarafından düşürülmüş olma ihtimalinin göz ardı edilmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ailenin bildirdiği veya Başsavcılığımızın tespit ettiği ya da ifadelerde geçen toplam 130 kişi tanık sıfatıyla dinlenmiştir. 33 şahsın HTS kayıtları incelenmiştir. 3 şahıs hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve değerlendirilmesi tedbiri uygulanmıştır. Olay günü Rabia'nın geçtiği tespit edilen güzergahtaki 8 iş yerinin güvenlik kamera kayıtları incelenmiştir. Aralarında İstanbul Adli Tıp 3. Üst Kurulu ile 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunun da bulunduğu çeşitli kurumlardan olay yeri incelemesi, DNA ve diğer örneklerin karşılaştırılması, otopsi raporu gibi konularda 29 ayrı görüş ve inceleme raporu alınmıştır. Sonuç itibarıyla Rabia Naz'ın düşmesine herhangi bir kişinin kasten ya da taksirle sebep olduğuna dair bir bulguya rastlanmamıştır. Tüm dosya kapsamından, Rabia Naz Vatan'ın evinin çatısından düşerek vefat ettiği kanaatine varılmış, başka birinin kusuru tespit edilemeyen olay hakkında 16 Temmuz 2020 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir."

BABASI KARARA İSYAN ETTİ!

Kararı twitter hesabından duyuran Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, "Bu nasıl bir vicdansızlık. Rabia Naz'ımızın soruşturmasına Savcı Görele'den gitmeden takipsizlik vermiş" ifadelerini kullandı.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çağrıda bulunan Vatan, "Bunu bize açıklayın" dedi.

"SORUŞTURMA KAPATILAMAZ"

Diğer yandan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu karara ilişkin açıklamasında "11 yaşında bir çocuğun intihar ettiğinin söylenmesi bile tek başına şüphedir. Rabia Naz'ın ölümü şüpheli çocuk ölümüdür. Bütün şüpheler giderilmeden soruşturma kapatılamaz" dendi.

Vatan ailesinin evi.

NE OLMUŞTU?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’ndeki evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamamıştı. Rabia'nın ölümüne ilişkin ilk haberlerde bir aracın çarpıp sürücüsünün küçük kızı evinin önüne bıraktıktan sonra kaaçtığı iddiası yer aldı. Baba Vatan'ın da bu ihtimalin üzerinde durmasına karşılık farklı raporlarda ölüm nedeninin yüksekten düşme olduğu belirtildi. O tarihten bu yana ölüm ile ilgili düşme/intihar ve kaza/cinayet tartışmaları devam etti.

Düşme ya da intihar ihtimaline binanın yapısı nedeniyle kuşkuyla bakılırken bir başka iddiaya göre Rabia Naz, binanın yan tarafından düşerek evin önüne sürüklendi. Bu iddialar TBMM'nin araştırma komisyonunda da ele alındı.

TBMM'DEKİ ARAŞTIRMA

Mecliste 23 Ekim 2019’da çalışmalarına başlayan Rabia Naz’ın ölümü başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırma komisyonu, 7 aylık çalışmanın ardından raporunu tamamladı.

Adli Tıp, emniyet, üniversiteler başta olmak üzere olayı inceleyen tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları ile olaya ilişkin fotoğraflar, krokiler ve haritalara yer verilen raporda, iddia edilenin aksine Rabia Naz Vatan’ın trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddiası gerçekçi bulunmadı. Raporda, Rabia Naz’ın kemik kırıkları ve yol durumu dikkate alındığında “trafik kazası” sonucu yaşamını yitirdiği ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca “dakikalarla sınırlı bir zaman sürecinde Rabia Naz’a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı” değerlendirmesi yapıldı. Rabia Naz’ın yaşadığı apartmanın yan cephesinden düşme ihtimaline ilişkin olarak da “vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Rabia Naz’ın düşmüş olduğu fındıklık alandan bulunduğu yere Mürsel Küçükal tarafından taşınmış olabileceği ihtimaline de yer verilen raporda, Rabia Naz’ın intihara meyilli bir yapısı olmadığına dikkat çekildi. Ancak raporda Rabia Naz’ın nasıl düştüğü ve terastan itilip itilmediği konusunda herhangi bir tespit ve bulguya ulaşılamadığı vurgulandı.

Öte yandan olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme konusunda gerekli özeni göstermediği belirtilen raporda, soruşturma sürecine müdahale edildiği iddialarını destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmadığı da ifade edildi.

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan ile ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.