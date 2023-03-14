Queen'in gitaristi Brian May, "Sir" unvanı aldı

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Dünyaca ünlü rock grubu Queen'in gitaristi Brian May'e, Birleşik Krallık Kralı III. Charles tarafından "Sir" unvanı verildi.

Queen'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın May'i şövalye ilan ettiği fotoğraf yer aldı.

Yapılan açıklamada, "Brian'ın Krallık Şövalyeliği töreni bugün Buckingham Sarayı'nda gerçekleşti. Şövalyelik, Majesteleri Kral Charles tarafından takdim edildi. Tebrikler Sir Brian!" ifadeleri kullanıldı.

Müzik kariyerine 1968'de kurduğu Smile adlı grupla başlayan May, 1970'te Roger Taylor ve Freddie Mercury ile birlikte Queen'i kurdu.

Queen'in aktif olduğu yıllarda 1983'ten itibaren solo çalışmalarda da bulunan ünlü gitarist, Mercury'nin ölümünün ardından 2004'te Paul Rodgers'ın solistliğinde grubu yeniden toplayarak dünya turnesine çıktı.

Paul McCartney, Rod Stewart, Elton John, Mick Jagger, Tom Jones ve Sir Ringo Starr gibi ünlü rock yıldızları da daha önce Kraliçe II. Elizabeth tarafından 'Sir' unvanı almıştı.

Brian May, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Birleşik Krallık merkezli Afet Acil Durum Komitesinin (DEC) Türkiye ve Suriye için başlattığı yardım kampanyasına bağışta bulunmuştu.

Fotoğraf: AP

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