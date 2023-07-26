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        Haberler Dünya Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü

        Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile görüşmeler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:42
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        Putin ve Sisi arasında kritik görüşme
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        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya-Afrika Zirvesi öncesinde St. Petersburg'a gelen ülke liderleri ile bir araya gelmeye başladı.

        Sisi ile Konstantin Sarayı'nda görüşen Putin, burada yaptığı konuşmada, Afrika'nın ekonomik kalkınmasına ilişkin müzakerelerde bulunacaklarını belirtti.

        Putin, Rusya ile Mısır arasındaki ilişiklerin özel bir karakter ve statü kazandığını vurguladı. Özellikle enerji sektöründe iki ülkenin büyük projeleri olduğunu hatırlatan Putin, "(Mısır'daki) nükleer santralin inşasını kastediyorum. Her şey plana göre gelişiyor. İstatistiklerimize göre, geçen yıl ticaret hacmimiz yüzde 28,8 arttı. Bu yılın ilk 5 ayında, geçen yılın rakamına yüzde 7 daha eklendi. Rusya'nın Afrika ile ticaret hacminin üçte biri Mısır'a düşüyor." ifadelerini kullandı.

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        Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de ikili ilişkileri hak ettiği yere ulaştırmaya niyetli olduklarına işaret ederek, "İşbirliğimizin temel projesi, El-Dabaa Nükleer Santral Projesi'ni hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Diğer bir nokta, bir Rus sanayi bölgesinin oluşturulmasıdır. Bugün ayrıntılı olarak konuşabileceğimiz başka projeler de var." diye konuştu.

        Rus lider Putin, Etiyopya Başbakanı Ahmed ile görüşmesinde de iki ülke arasında karşılıklı ticaret hacminin düşmesine rağmen halihazırda yüzde 56'lık bir büyüme ve gidişatın iyi olduğunu kaydetti.

        Siyasi diyaloğun düzenli şekilde sürdürüldüğünün altını çizen Putin, "Rusya ve Etiyopya, küresel gündemdeki birçok sorunun çözümünde ortak bir pozisyonu paylaşıyor." dedi.

        Etiyopya Başbakanı Ahmed, Rusya ile Etiyopya'nın kültürel, diplomasi ve siyasi bağ konusunda yakın olduğuna dikkati çekerek, "Gerçekten uzun bir geçmişimiz var ve birlikte zor anlar yaşadık. Bu ziyaretin ilişkilerimizi güçlendirmeye yardımcı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        #putin
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