Putin-Macron görüşmesinde DNA endişesi!

Reuters

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Moskova'ya gerçekleştirdiği ziyarette Kremlin'in Kovid-19 testi talebini reddettiği bu nedenle sosyal mesafeli bir şekilde görüştükleri ifade edildi.

Macron'un Putin ile hafta başında Ukrayna krizini ele aldığı görüşmeye "uzun masa" ve Putin'in mesafeli davranışları damga vurmuştu. Bu konuya ilişkin Reuters’a konuşan kaynaklar, Macron'un Kremlin'in Kovid-19 testi talebini reddettiğini bu nedenle mesafeli olduklarını öne sürdü. Macron'un DNA verilerini Rusya'ya vermek istemediği için test talebini reddettiği belirtildi.

"DNA VERİLERİNİN ONLARIN ELİNE GEÇMESİNE İZİN VEREMEZDİK"

Reuters'a konuşan bir kaynak, "El sıkışmak gibi bir durumun olmayacağını biliyorduk. Ancak Macron’un DNA verilerinin onların eline geçmesine izin veremezdik" dedi.

Macron'un Rus PCR testini yapmayı reddettiğini belirten bir diğer kaynak, Fransız PCR testini yaptırdığını ve Moskova'ya öyle geldiğini söyledi.

KREMLİN DOĞRULADI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Macron'un test yaptırmadığı için iki liderin uzak durduğu iddialarını doğruladı.

Peskov Putin'in kendini koruması için 4 metre uzunluğundaki masada oturulduğunu bunun siyasi bir amacının olmadığını söyledi.

PUTIN-TOKAYEV GÖRÜŞMESİ

Diğer yandan bazı uzmanlar, Putin'in bu davranışının diplomatik bir mesaj olabileceğini de söyledi. Kremlin'de dün gerçekleşen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde herhangi bir mesafe yoktu.