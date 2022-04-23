Putin'in sevgilisi savaş sonrası ilk kez ortaya çıktı

HABERTURK.COM

Vladimir Putin'in herkesten gizlediği sevgilisi' ve eski Olimpiyatçı Alina Kabaeva, uzun bir aradan sonra Putin'in kızlarına yaptırım ile birlikte yeniden gündem olmuştu. Savaş sonrası ise Kabaeva'nın, çocuklarıyla birlikte İsviçre'deki lüks bir villada saklandığı bildiriliyordu.

İsviçre'de olduuğu iddia edilen Kabaeva, geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Ancak Kabaeva, iddiaların aksine İsviçre'de değil Moskova'da görüldü.

Kabaeva, başkentteki VTB Arena’da bugün yapılması planlanan ‘Alina Festivali’nin provalarında görüntülendi.

Görüntüleri ülkenin genç ritmik jimnastik takımının baş antrenörü Ekaterina Sirotina, Instagram hesabından paylaştı.

Cosmopolitan Rusya edisyonu ise, fotoğraflarla ilgili "Kabayeva'nın yüzünde bir şeyler gerçekten değişmiş. Efsane sporcu önceden resmen daha güzeldi" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ VE YAPTIRIMLAR SONRASI ORTALIKTA GÖRÜNMEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı'nın gizli sevgilisi ve yine kimseye duyurmadığı ikizlerinin annesi olduğuna inanılan Kabaeva'nın Kremlin destekli TV ve gazete devi Ulusal Medya Grubu'nun (NMG) yönetim kurulu başkanı olduğu biliniyordu.

Ancak Daily Mail, ABD'nin Putin'e kızlarına yaptırım kararı sonrası Kabaeva'nın alarma geçtiğini iddia etmişti. Sırada kendisinin olabileceğini düşünen Kabaeva'nın adının yönetim kurulu başkanı olduğu NMG'nin tüm sitelerinden kaldırıldığı belirtilmişti.

38 yaşındaki Kabaeva, medya endüstrisinde daha önce herhangi bir deneyime sahip olmamasına rağmen, 2014 yılında kıdemli yönetim kurulu pozisyonuna getirildi. Kabaeva'nın bu roldeki maaşının 14,25 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.