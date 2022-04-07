"Putin hiçbir hedefine ulaşamadı"

Reuters

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'li yetkililerin uzun süreli bir çatışma riskinden bahsetmelerine rağmen Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanma ihtimalini değerlendirdikleri söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 43. gününde devam ederken basın toplantısında konuşan Kirby, "Ukraynalılar elbette savaşı kazanabilir." dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby

Kirby, ''Ve eğer şimdiye kadar yaptıklarına bakarsanız, Putin, Ukrayna içindeki stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı." diye ekledi.

Kirby ayrıca, "kamikaze" olarak bilinen 100 Switchblade İHA'ların ve binlerce Javelin tanksavar sistemi gibi yeni silah sistemlerinin Ukrayna'ya sevk edileceğini söyledi.

Diğer yandan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentinin çevresindeki tüm Rus güçlerinin çekildiğini açıkladı.