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Independent'ta yer alan habere göre, 2030 yılında 78 yaşına girecek olan 69 yaşındaki Putin, sağlık ve yaşam standartlarından sorumlu yetkililerin 'bu hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeleri' gerektiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında, mevcut ortalama yaşam süresinin yılın ikinci çeyreğinde 73'ü aştığını söyledi.

Devlet haber ajansı RIA Novosti'ye göre Putin, "Genel olarak, bu iyi bir sonuç, ancak bu hedefe doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemek önemli. Rusya'da yaşam beklentisini 2030 yılına kadar 78'e çıkarmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca Putin, hepatit C ve diyabetle mücadele için yeni planların uygulanması tavsiyesinde de bulundu. Putin yetkililerin, yoksulluğu azaltmak da dahil olmak üzere Rus vatandaşlarının yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışması gerektiğini söyledi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.