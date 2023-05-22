Pusuya düşürülen tesisatçı cinayetinde yeni gelişme

İHA

Denizli'de, pusuya düşürülen tesisatçı Burak Durna cinayetinde, şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Olay, 21 Ocak 2021'de Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İşten evine dönen doğal gaz tesisatçısı Burak Durna, aynı dakikalarda işten dönen eşi Seher Durna tarafından kapının önünde kanlar içerisinde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Burak Durna, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlk başta intihar olduğu düşünülen olayın ardından detaylı inceleme yapan polis ekipleri, Burak Durna'nın pusuya düşürülerek öldürüldüğünü belirledi. Yan binanın birinci katında bulunan boş daireye kapısını kırarak giren şüphelinin rastgele ateş açtığı, zile basıp kapının açılmasını bekleyen Durna'nın ensesi ve omzuna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAN KOMŞU İLE 2 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI Pusunun kurulduğu boş daireye hırsız girmiş süsü veren şüpheli, olayın ardından kayıplara karıştı.

Olaydan önceki 4 ayda 7 kez aracının lastikleri kesilen ancak husumetli olduğu kişilerden şikâyetçi olmayan Burak Durna cinayetiyle ilgili olarak, 15 ay sonra yan komşusu olan ve daha önceden aralarında husumet olduğu tespit edilen Recep H. ve ona yardım ettiği ileri sürülen H.A. ve M.A. isimli arkadaşları gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİ KARAR Sorgusunda suçu kabul etmeyen Recep H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise karakoldan serbest bırakıldı. Cinayet şüphelisi olarak cezaevinde tutuklu bulunan Recep H., aradan geçen 13 ay sonra delil yetersizliğinden beraat etti. Cinayetle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.