Puf puf kabaran içi dolgulu lezzet: Evde alman pastası yapmanın en kolay yolu!
Bir fincan kahvenin yanına ne yakışır? Tabii ki yumuşacık hamuru ve enfes kremasıyla Alman pastası! Bu tarifle, pastane lezzetini evinize taşıyacak ve herkesin favorisi olacak bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Üstelik yapımı sandığınızdan çok daha kolay. Şimdi mutfağa geçin ve Alman pastasının büyüsünü keşfedin!
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Tatlı krizlerinize hızlı ve etkili bir çözüm mü arıyorsunuz? Alman pastası, sizi çocukluğunuzun pastanelerine götürecek o nostaljik lezzetle karşınızda! Yumuşacık hamuru, zengin kreması ve üzerindeki pudra şekeriyle bu tarif, hem göze hem damağa hitap ediyor. Haydi, detaylı anlatımımıza göz atın ve bu eşsiz tatlıyı kendiniz yapın!
- 2
MALZEMELER: HAMURU İÇİN
2 su bardağı un
1/2 su bardağı ılık süt
1/2 su bardağı toz şeker
1/4 su bardağı eritilmiş tereyağı
1 adet yumurta
1 paket kuru maya (10 g)
1/2 çay kaşığı tuz
- 3
KREMASI İÇİN
2,5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
1/2 su bardağı toz şeker
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı
ÜZERİ İÇİN
Pudra şekeri
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- 4
HAZIRLANIŞI
Ilık sütü bir kaba alın, içine kuru mayayı ve 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyerek karıştırın. 10 dakika mayanın aktifleşmesi için bekletin.
Büyük bir karıştırma kabında un, tuz ve şekeri karıştırın. Ortasını havuz gibi açın.
- 5
Mayalı süt karışımını, eritilmiş tereyağını ve yumurtayı ekleyerek yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru bir kaba alın, üzerini streç filmle kapatın ve ılık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
- 6
Bir tencereye süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alınca vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın. Kremayı soğuması için bir kenara alın ve üzerini streç filmle kapatın (film kremaya değecek şekilde).
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- 7
Mayalanan hamuru hafifçe yoğurun ve iki eşit parçaya ayırın. Hamurları unlanmış bir tezgâhta yuvarlak şekilde açın (yaklaşık 20 cm çapında).
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine hamurları yerleştirin. Üzerini kapatıp 15 dakika daha dinlendirin. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
- 8
Fırından çıkan hamurları soğumaya bırakın, ardından ortadan ikiye kesin. Alt katmana hazırladığınız kremayı yayın. Üst katmanı dikkatlice üzerine kapatın.
Pudra şekeri serpip servis edin.