Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
'Pucca'nın (Selen Pınar) altı yaşındaki oğlu Batı üçüncü kattan düştü - Magazin haberleri Pucca kimdir ve oğlu Batı kaç yaşında?

'Pucca'nın altı yaşındaki oğlu üçüncü kattan düştü

'Pucca' lakaplı yazar Selen Pınar Işık ile oyuncu Serhat Osman Karagöz'ün altı yaşındaki oğulları Batı, üçüncü kattan düştü. 'Pucca', vücudundaki kırıklardan dolayı apar topar ameliyata alınan oğlunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Giriş: 27.04.2023 - 10:49 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • 'Pucca' lakaplı Selen Pınar Işık ve Serhat Osman Karagöz, 2015'te evlenmişti. 2017'de de oğulları Batı'yı kucaklarına alan çift, 2019'da da boşanmıştı. Instagram hesabını aktif kullanan 'Pucca', bu kez üzücü bir haber duyurdu.

  • Işık, altı yaşındaki oğlu Batı'nın üçüncü kattan düşerek yaralandığını açıkladı. Yaşadığı ilk şoku atlatan Selen Pınar Işık, sosyal medya hesabından oğlunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

  • "BİR GÜNDE ÖMRÜMDEN 25 YIL GİTTİ"

    Yaşadıklarını da anlatan 'Pucca', şunları söyledi: Merhaba; ancak kendime gelebildim. Arayan, soran herkese teşekkürler. Hiçbir aramaya dönemedim, çok üzgünüm. Konuşacak halde değildim, bir günde ömrümden 25 yıl gitti. Toparlayabildiğim kadar yazıyorum, şu an hala şoktayım. Batı 3'üncü kattan düştü, bilinci açık. Kollarında kırıklar var, dün ameliyat oldu. Kırıkların durumu biraz ciddi ama geçecek. Şu an gülüyor, puding istiyor, öpüyor, şaka yapıyor, doktorları polise şikayet etmekle tehdit ediyor... Bir süre daha hastanede kalacağız. Eminim kısa süre sonra aynı bu fotoğraf gibi ayaklanacak. O beklediğimden daha güçlü bir çocuk. Cümlelerim anlamsız, karışık olabilir. Özür dilerim. Biraz daha toparlanırsam uzun uzun anlatırım. Merak edenler, dua edenler; çok, çok, çok teşekkürler.

  • "AKIL SAĞLIĞIMI KORUMAM MUCİZE"

    Serhat Osman Karagöz ise şunları söyledi: Tek tek dönemediğim bütün arkadaşlarıma, yazan herkese çok teşekkür ederim. Batı, fiyakalı bir o kadar da haşere... Yaşanılan şey travmatik, atlatılan mevzu ucuz... Akıl sağlığımı korumam mucize...

    Takipçileri ikiliye, "Geçmiş olsun" mesajlarıyla destek oldu.

  • SELEN PINAR IŞIK HAKKINDA

    'Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık'tır. 3 Haziran 1987'de İzmir Karşıyaka'da doğdu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan 'Pucca', Ankara'da okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema Bölümü ardından da Gazetecilik ile ilgili iki üniversite bitirdi.

  • 'PUCCA' İSMİ NEREDEN GELİYOR?

    Koreli bir çizgi film kahramanının adı 'Pucca'. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. İlginç bir konuya sahip bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Pınar Işık'a hediye ediliyor ve ünlü isim, o günden bu yana bu takma adı kullanmaktadır.

  • KİTAPLARI

    * Küçük Aptalın Büyük Dünyası

    * Ve Geri Kalan Her şey

    * Allah Beni Böyle Yaratmış

    * Ay Hadi İnşallah

    * Şimdi Biz Neyiz?

    Fotoğraflar: Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.