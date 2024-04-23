PUBG hesap silme: PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?
Heyecan dolu PUBG maceralarının arasında, bazen oyuncular hesaplarını silme veya kapatma gereği duyabiliyorlar. PUBG hesap silme ve kalıcı kapatma işlemleri oyuncular arasında sıkça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu yazımızda, PUBG hesap silme ve kalıcı kapatma işlemlerini adım adım anlatacağız. PUBG hesabı silme ve kalıcı kapatma işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler için doğru adımları ve önemli detayları sizler için derledik
PUBG Hesap Silme Nasıl Yapılır?
PUBG hesabını silmek istiyorsanız, bunu yapmak oldukça basittir. İşte adım adım nasıl yapılacağı:
PUBG Hesabı Kalıcı Olarak Silme Nasıl Yapılır?
PUBG hesabını kalıcı olarak silmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
PUBG Mobile Facebook Hesabı Nasıl Kapatılır?
PUBG Mobile hesabınızı Facebook hesabınızdan ayırmak için şu adımları izleyebilirsiniz:
Facebook Ayarlarına Gidiniz:
Uygulamalar ve Web Siteleri'ne Gidiniz:
PUBG Mobile'ı Bulun:
Bağlantıyı Kaldırın:
Bu işlem sadece hesabınızın bağlantısını kaldırır. PUBG Mobile hesabınız silinmez. Hesabınızı kalıcı olarak silmek için PUBG Mobile Destek Ekibi ile iletişime geçmeniz gerekir.
PUBG Mobile hesabınıza Facebook hesabınızla giriş yapıyorsanız, bu işlemi gerçekleştirdikten sonra farklı bir giriş yöntemi (e-posta adresi ve şifre gibi) ayarlamanız gerekecektir.
PUBG Mobile Nasıl Sıfırlanır?
PUBG Hesap Silme Game Center
Eğer PUBG hesabınızı Game Center üzerinden silmek istiyorsanız, hesap bölümüne giderek "Sil" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Bu adımı tamamladığınızda, PUBG'den gelen bildirimleri almamaya başlayacaksınız. Dolayısıyla, oyunu rahatlıkla kaldırabilirsiniz.
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