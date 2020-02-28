Puan durumu, Süper Lig'in bugün oynanan maçların ardından merak ediliyor. Bu hafta tüm gözler liderlik yarışındaki Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor maçlarında. ayrıca bu akşam liderlik iddiasını güçlendirmek isteyen Alayanspor ve Beşiktaş'ın karşılaşmasının sonucu da önem taşıyor. TFF Süper Lig 24. hafta maç fikstürü ve son puan durumu haberimizde.

PUAN DURUMU SÜPER LİG 24. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 23 13 7 3 43 23 20 46 2.TRABZONSPOR A.Ş. 22 13 6 3 49 23 26 45 3.GALATASARAY A.Ş. 23 13 6 4 39 18 21 45 4.DEMİR GRUP SİVASSPOR 23 13 6 4 42 26 16 45 5.AYTEMİZ ALANYASPOR 23 11 6 6 41 22 19 39 6.FENERBAHÇE A.Ş. 23 11 5 7 42 29 13 38 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 23 11 4 8 36 30 6 37 8.GÖZTEPE A.Ş. 22 9 7 6 29 24 5 34 9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 23 8 7 8 34 36 -2 31 10.GENÇLERBİRLİĞİ 23 7 6 10 32 39 -7 27 11.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 23 6 7 10 25 40 -15 25 12.BTC TURK YENİ MALATYASPOR 22 6 6 10 35 32 3 24 13.YUKATEL DENİZLİSPOR 23 6 6 11 21 32 -11 24 14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 7 3 12 22 34 -12 24 15.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 23 4 9 10 19 32 -13 21 16.MKE ANKARAGÜCÜ 23 4 8 11 20 39 -19 20 17.KASIMPAŞA A.Ş. 23 5 4 14 31 49 -18 19 18.HES KABLO KAYSERİSPOR 23 3 7 13 24 56 -32 16

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI

28.02.2020 20:00 AYTEMİZ ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.

29.02.2020 14:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.

29.02.2020 17:00 TRABZONSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

29.02.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş.

01.03.2020 13:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR

01.03.2020 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR

01.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. - GENÇLERBİRLİĞİ

02.03.2020 20:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

02.03.2020 20:00 HES KABLO KAYSERİSPOR - GÖZTEPE A.Ş.