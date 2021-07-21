ÖNCELİĞİ GOL YEMEMEK

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda bugün PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Yalnızca 1 aydır görevde olan yeni yönetimin transfer çalışmaları devam ederken, elindeki kadroyla Hollandalı rakibine karşı mücadele edecek olan teknik direktör Fatih Terim de oyuncularını ilk maç öncesi uyardı.