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PSV - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda bugün PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Öncelikle mağlup olmamaları gerektiğini düşünen Terim, kazanmak için saldıracak olan PSV Eindhoven'ın geride bırakacağı boşlukları kullanarak da galibiyet arayacak! İşte detaylar

21.07.2021 - 10:33 | Güncelleme: FUTBOL

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

  • Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

  • ÖNCELİĞİ GOL YEMEMEK

    Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda bugün PSV Eindhoven deplasmanına çıkacak olan Galatasaray, avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Yalnızca 1 aydır görevde olan yeni yönetimin transfer çalışmaları devam ederken, elindeki kadroyla Hollandalı rakibine karşı mücadele edecek olan teknik direktör Fatih Terim de oyuncularını ilk maç öncesi uyardı. 

  • Haftaya ev sahibi olarak çıkacakları maç öncesi avantajı yakalamak isteyen İmparator'un takım savunmasına dikkat çektiği öğrenildi. Futbolcularına gerekmedikçe risk almamalarını söyleyen deneyimli teknik adamın, ilk olarak rakibini durdurmak istediği kaydedildi. 

  • Öncelikle mağlup olmamaları gerektiğini düşünen Terim, kazanmak için saldıracak olan PSV Eindhoven'ın geride bırakacağı boşlukları kullanarak da galibiyet arayacak.

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