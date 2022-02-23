Ünlü oyuncu Arda Kural uzun süre psikolojik sorunlar yaşamış ve sosyal medyanın gündemine oturmuştu. En son aldığı kilolarla gündeme gelen Arda Kural 2 ayda 14 kilo verdi. Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Arda Kural 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğünü ve kendisine psikoz teşhisi konduğunu söyledi. Psikoz nedir ve belirtileri nelerdir sorusu sosyal medyada araştırılıyor. İşte psikoz hakkında merak edilenler...

PSİKOZ NEDİR?

Psikoz, düşünce ve duyunun ağır oranda bozulduğu zihin durumunu tanımlamakta kullanılan genel bir psikiyatri terimidir. Psikotik epizod geçiren hastalar halüsinasyonlar görüp, delüzyonel inançlar taşıyabilir (grandiyöz veya paranoid delüzyonlar gibi), kişilik değişiklikleri ve düşünce bozukluğu gösterebilir. Bir psikotik epizod gerçek ile bağlatının kopması veya zarar görmesi ile karakterizedir denilebilir. Gençlerde daha sık görülen psikoz ağır bir zihinsel hastalığın belirtisi olabilir.

PSİKONEVROZ NEDİR?

Psikonevroz tanımı bugün çok sık kullanılmasa da bir dönem çeşitli psikolojik rahatsızlığın tanımlanmasında kullanılmış bir terimdir. Obsesif-kompulsif bozukluk, Anksiyete bozuklukları, Histeri, Fobi, Dürtü kontrol bozuklukları, Basit depresyon gibi pek çok duydu bozuklukları psikonevroz ifadesi içinde değerlendirilebilir.