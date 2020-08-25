Tarihinde ilk kez çıktığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde pazar günü Bayern Münih'e 1-0 yenilen Paris temsilcisinin, ligdeki ilk maçını eylül ayında oynaması kararlaştırıldı.

PSG'nin yeni sezona hazırlanabilmesi için, 29 Ağustos Cumartesi günü yapılması planlanan maçın federasyon tarafından 10 Eylül Perşembe gününe ertelediği kaydedildi.

Başkent ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan Ligue 1'de geçen sezon 68 puanla şampiyon olmuştu.