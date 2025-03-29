Przemyslaw Frankowski: Sorumluluğu alıyorum

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Galatasaray'ın oyuncularından Przemyslaw Frankowski, karşılaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu.

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"SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!"