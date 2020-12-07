Protez kol için yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde yaşayan iki çocuk babası Burhan Doğruyol, 3 yıl önce talihsiz bir olay yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Burhan Doğruyol inşaatta çalışırken eline aldığı demir çubuk bir metre mesafedeki yüksek gerilim hattına değdi.

KOL VE BACAKLARINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Doğruyol hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından hayata tutunan Doğruyol, iki kolunu ve iki bacağını kaybetti.

PROTEZ KOL İÇİN DESTEK BEKLİYOR

Olayın ardından çalışamayan Burhan Doğruyol için hayat iyice zorlaştı. Maddi sıkıntı yaşayan Doğruyol, protez kol yaptırmak istedi. Ancak bunun faturası 380 bin lira çıktı.

Protez kol yaptırarak ailesine yardım etmek isteyen Doğruyol, "Aileme hiçbir şekilde yardım edemiyorum. Çocuklarıma yük olmak beni çok üzüyor. Kendi ihtiyaçlarımı dahi karşılayamıyorum. Hayata dönebilmek için hayırseverlerin desteğine ihtiyacım var. Allah rızası için yardım edin" dedi.