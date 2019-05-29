Prostat iltihabı nasıl tedavi edilir?

Prostat erkeklerde idrar çıkışında bulunan ve sperm güçlendirici maddeler salgılayan bir üreme organı. Bu organın; prostat büyümesi, iltihabi prostat hastalıkları ve kanser olmak üzere üç farklı hastalığı bulunuyor.

Özellikle genç erkeklerde görülen prostat iltihabının (prostatit) yoğun kalça ağrısı şeklinde belirti vermesi nedeniyle bilimsel çalışmalarda “kalçadaki başağrısı” olarak nitelendirildiğini belirtiyor. Bu hastalığın; sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar sırasında zorlanma, ağrı şikayetlerine yol açması hastanın yaşamını olumsuz etkileyen diğer faktörler. Hastalık toplumda yüzde 5-10 oranında görülüyor.

PROSTAT İLTİHABI (PROSTATİT) BELİRTİLERİ

Aşağıdaki belirtileri siz de yaşıyorsanız, "prostat iltihabı" yaşayabilirsiniz. Bu nedenle zaman kaybetmeden uzman bir hekime görünebilirsiniz.

- Tıpkı prostat büyümesindeki gibi idrar yaparken zorlanma

- Sık idrara gitme

- Gece sık idrara kalkma

- İdrarın tamamını boşaltamama

- Ağrı şikayetleri

- İdrar yaparken yanma

- Penis ucunda batma

- Yumurtalıklarda ve kasıklarda ağrı

- Belde oluşan ağrılar

- Bacak arasında ağrı görülmesi

- Cinsel ilişkide boşalmanın ardından ortaya çıkan yanma ve ağrı

- Kalça kemiğinde ağrı

PROSTAT İLTİHABI TEDAVİSİ

Antibiyotikler mikrobik olsun olmasın işe yarıyor, prostat ilaçları işe yarıyor. Bazı bitkisel ilaçlar işe yarayabiliyor, asıl yapılacak şey yaşam biçimini değiştirmesi. Herkesin hastalığı kendisine özgü ve dolayısıyla tetikleyen faktörler de farklı olabiliyor. Hastalar ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle fayda görüyorlar. Prostat büyümesine neden olmuyor, kanserle de çok ilişkisi bilinmiyor.

Prostat kanseriyle ilişkisi bilinmediği gibi, çocuk yapma yetisiyle ilişkisi çözülememiş, ancak cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açacağı biliniyor. Hastaların ağrı nedeniyle sorunu oluyor, menide bozukluk oluyor, meni pıhtılar halinde gelebiliyor. Renk ve koku olabiliyor.