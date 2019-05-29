Prostat iltihabı nasıl tedavi edilir?

30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Prostat erkeklerde idrar çıkışında bulunan ve sperm güçlendirici maddeler salgılayan bir üreme organı. Bu organın; prostat büyümesi, iltihabi prostat hastalıkları ve kanser olmak üzere üç farklı hastalığı bulunuyor.
Özellikle genç erkeklerde görülen prostat iltihabının (prostatit) yoğun kalça ağrısı şeklinde belirti vermesi nedeniyle bilimsel çalışmalarda “kalçadaki başağrısı” olarak nitelendirildiğini belirtiyor. Bu hastalığın; sık idrara gitme, gece idrara kalkma, idrar sırasında zorlanma, ağrı şikayetlerine yol açması hastanın yaşamını olumsuz etkileyen diğer faktörler. Hastalık toplumda yüzde 5-10 oranında görülüyor.
PROSTAT İLTİHABI (PROSTATİT) BELİRTİLERİ
Aşağıdaki belirtileri siz de yaşıyorsanız, "prostat iltihabı" yaşayabilirsiniz. Bu nedenle zaman kaybetmeden uzman bir hekime görünebilirsiniz.
- Tıpkı prostat büyümesindeki gibi idrar yaparken zorlanma
- Sık idrara gitme
- Gece sık idrara kalkma
- İdrarın tamamını boşaltamama
- Ağrı şikayetleri
- İdrar yaparken yanma
- Penis ucunda batma
- Yumurtalıklarda ve kasıklarda ağrı
- Belde oluşan ağrılar
- Bacak arasında ağrı görülmesi
- Cinsel ilişkide boşalmanın ardından ortaya çıkan yanma ve ağrı
- Kalça kemiğinde ağrı
PROSTAT İLTİHABI TEDAVİSİ
Antibiyotikler mikrobik olsun olmasın işe yarıyor, prostat ilaçları işe yarıyor. Bazı bitkisel ilaçlar işe yarayabiliyor, asıl yapılacak şey yaşam biçimini değiştirmesi. Herkesin hastalığı kendisine özgü ve dolayısıyla tetikleyen faktörler de farklı olabiliyor. Hastalar ilaç ve yaşam tarzı değişiklikleriyle fayda görüyorlar. Prostat büyümesine neden olmuyor, kanserle de çok ilişkisi bilinmiyor.
Prostat kanseriyle ilişkisi bilinmediği gibi, çocuk yapma yetisiyle ilişkisi çözülememiş, ancak cinsel fonksiyon bozukluğuna yol açacağı biliniyor. Hastaların ağrı nedeniyle sorunu oluyor, menide bozukluk oluyor, meni pıhtılar halinde gelebiliyor. Renk ve koku olabiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!