PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları 2025, MEB tarafından ilan edilen güncel takvime göre 8 Nisan tarihinde erişime açılacak. Sonuçların bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçların 8 Nisan'dan itibaren "personel.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

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PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte binlerce öğretmen, il ve ilçe bazında tercihlerini yaparak değerlendirme sürecine girdi. Şimdi ise adaylar, Proje okulları atama sonuçları 2025 kapsamında tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmeye hazırlanıyor.