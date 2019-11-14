Profesyonel ne demek, nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PROFESYONEL TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, profesyonel şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "profesyonal" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "profesyonel"dir.

PROFESYONEL KELİME ANLAMI

TDK sözlüğüne göre; Türkçeye Fransızcadan geçen profesyonel; "Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse),ustalaşmış, uzmanlaşmış" anlamlarında kullanılmaktadır.