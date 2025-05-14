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        Profesöre 'bıçak parası' gözaltısı!

        Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K. 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:32 Güncelleme: 14.05.2025 - 11:32
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        Profesöre 'bıçak parası' gözaltısı!
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K. 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

        14 HASTADAN ALDILAR İDDİASI

        Soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü.

        Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi. Prof. Dr. U.G. ve sekreterinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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