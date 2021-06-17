Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan uyarı!

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BioNTech'in kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Barron’s’un Investing in Tech konferansında koronavirüs salgınının yeniden canlanabileceği konusunda uyardı.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Şahin, ilk kez Hindistan'da tespit edilen ve birçok ülkeye yayılan Delta varyantına ilişkin endişeler olduğunu söyleyerek, "İnsanların yaklaşık yüzde 50'sinin ikinci aşısını olduğu Birleşik Krallık'ta, Delta varyantı hala artıyor" diye konuştu.

Bu durumun virüse karşı uyanık kalmanın bir nedeni olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Dikkatli olmazsak ve yeterince temkinli olmazsak bazı bölgelerde dördüncü dalgayla karşılaşabiliriz" dedi.

"BİR SONRAKİ DALGAYA GEÇEBİLİRİZ"

Covid-19'da enfeksiyon oranları gibi verilerin izlemesinin de önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Rakamlar düşüyorsa, sorun yok. Ancak sayılar artıyorsa, bir sonraki dalgaya geçebiliriz."

Bloomberg'e göre, küresel nüfusun yaklaşık yüzde 16'sı çarşamba günü her iki aşısını da oldu.