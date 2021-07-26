Prof. Dr. Uğur Şahin'den BioNTech aşısı açıklaması!

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Koronavirüse karşı Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısını geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur, geçen hafta İsrail'de ortaya çıkan verileri doğrulayarak, hızla yayılan Delta varyantı nedeniyle ocak ayında yapılan BioNTech/Pfizer aşısının koronavirüse karşı koruyuculuğunun azaldığını söyledi.

Wall Street Journal’a konuşan Prof. Dr. Şahin'e göre, aşı yapılan bazı kişilerde aşılamadan yedi ay sonra antikor seviyeleri düşse bile, çoğu kişi ağır hastalığa karşı korunmaya devam edecek ve henüz üçüncü bir doza ihtiyaç duymayabilirler.

"AŞININ YENİ VARYANTA KARŞI SAĞLADIĞI KORUMA OLDUKÇA DÜŞÜK"

İsrail'de ocak ayında aşı olan kişilerin enfeksiyon kapma olasılığının mayıs ayında aşılananlara göre üç kat daha fazla olduğunu gösteren ön veriler ortaya çıktıktan sonra yorumlarda bulunan Prof. Dr. Şahin, “Antikor seviyeleri düşüyor. Aşının yeni varyanta karşı sağladığı koruma oldukça düşük” diye konuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Rochelle Walensky de, geçtiğimiz perşembe günü aşıların enfeksiyona, ciddi hastalıklara ve Delta varyantından ölüme karşı yüksek derecede koruma sağladığını söylemişti.