Bilim Kurulu Üyesi: Tek aşı eşittir hiç aşı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, son 4 haftada vaka sayasının yüzde 200'ün üzerinde arttığına işaret ederek ağırlıklı olarak artışın Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinde olduğunu aktardı.
"Bu artışın temel sebebi ikinci dozunu olmayanlar ya da hiç aşılanmamış olanlar" diyen Şener, hastalığı geçirip aşı olmayanların da önemli bir grubu oluşturduğunu söyledi.
"HASTALIĞI ATLATMIŞ OLSA BİLE AŞI OLMALI"
Şener, "Hastalığı atlattığı için korunduğunu zannediyor. Özellikle 60 yaş üstünde hastalığı sağ salim atlatıp sonra aşılanmaya gitmeyenlerde hastalık ölümcül seyredebilir. Doğal bağışık oluşuyor ama kalıcı bir antikor yanıtı olmuyor. O yüzden mutlaka salgın yaygın olduğu için, başka varyantlar olduğu için hastalığı atlatmış olsa bile aşı olmalı" dedi.
"TEK AŞI EŞİTTİR HİÇ AŞI"
Sadece Covid-19 aşılarında değil diğer aşılarda da iki dozun önemli olduğuna dikkati çeken Şener, "Tek aşı eşittir hiç aşı. Hiçbir aşı tipinde tek aşı yapılmaz. Bunun altını çizmemiz lazım. Bazıları tek dozu oluyor, ikinci dozu olmuyor. O zaman ilk aşı da boşuna olmuş oluyor. Maddi ve manevi külfetin yanında sonuç da alamıyoruz. Aşılanma takvimi geçerse baştan başlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Şener, dünya genelinde de vaka sayılarının artığını belirterek "Sağlık personeli bence yüzde 100 aşılanmalı eğer özel bir durumu yoksa. Çünkü sağlık çalışanları Covid-19 hastaları dışındaki hastalara da bakıyor. O yüzden farkına varmadan yayabilirler" diye konuştu.
Ailelerin en değerli varlıkları olan çocuklarını öğretmenlere emanet ettiğine değinen Şener, bu yüzden eğitim çalışanlarının da yüzde 100 aşılanması gerektiğini kaydetti. Şener, İtalya ve Fransa'da öğretmenler için aşının zorunlu olma durumunun söz konusu olduğunu dile getirerek ABD'de de kamu çalışanlara zorunluğun eylülde geleceğini ifade etti.
Dünya genelinde ülke ülke yeni kararların açıklandığını anlatan Şener, Türkiye'de ise zorlamadan ziyade ikna yolunun şu an için tercih edildiğini aktardı.Şener, okulların açılmasıyla yüksek öğrenimde eğitim gören 3 milyondan fazla kişinin yer değiştireceğine işaret ederek doğacak riskleri ortadan kaldırmak adına aşılanmanın hızlanması gerektiğini vurguladı.
Aşının belirli gruplarda zorunlu olması gerektiğini dile getiren Şener, bu konuda bir rehber hazırlanabileceğini aktardı.
"AŞI OLAN KİŞİ 1 BİRİM, AŞISIZLAR 100 İLE 1000 BİRİM ARASI VİRÜS TAŞIYOR"
Aşı olanlarla olmayanlar arasında virüs yükü farklılığı bulunduğuna dikkati çeken Şener, "Aşı olmuş kişi 1 birim virüs taşırken, aşısızlar 100 ile 1000 birim arası virüs taşıyor. Bu kadar bir fark varken toplumu aşılı ve aşısız diye bölmeye gerek yok" şeklinde konuştu.
Eylül ayında okulların açılmasının planladığına işaret eden Şener, dünya genelinde 15-17 yaş grubunda da aşılamanın başladığını bildirdi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!