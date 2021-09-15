Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'den mutasyon açıklaması

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Covid-19 mutasyonları henüz başlangıç aşamasında. Virüs mutasyona uğramaya devam edecek açıklama BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'den geldi.

Türeci ve Şahin, İngiliz The Times gazetesine açıklamalarda bulundu. Covid-19 virüsünün evrim sürecine ilişkin konuşan Şahin, "Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz" dedi.

Şahin, aşıların yeni varyantlara karşı koruyuculuğunu da değerlendirdi. "Mu varyantı aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" uyarısında bulundu.

BILL GATES: ENDİŞELİYİM

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten ise yeni bir pandemi uyarısı geldi. Amerikan The Wall Street Journal'da yer alan haberde Gates, yeni bir virüsle karşı karşıya kalındığında oluşabilecek senaryolara dikkat çekti. Gates, "Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin düşük olmasından endişeliyim" dedi.

Gates, pandemiye hazırlığın çerçevesini de çizdi. Buna göre 100 gün içerisinde aşı geliştirmenin ve diğer 100 günde de dünyanın tamamına yetecek aşı tedariki gerçekleştirme kabiliyetinin gerekli olduğunu söyledi. Bu kapsamda liderlere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.