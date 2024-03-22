Prof. Dr. Hanefi Bostan hayatını kaybetti

Ülkücü camianın önemli isimlerinden, tarihçi ve sendikacı Prof. Dr. Hanefi Bostan vefat etti.

Türkiye Kamusen'in kurucularından olan Hanefi Bostan, başta Trabzon olmak üzere Karadeniz tarihiyle ilgili özgün çalışmalarıyla tanınıyordu.

ÖNEMLİ ESERLER KALEME ALDI

Hanefi Bostan'ın "Barma Yaylası Tarihi ve Yayla Şenlikleri, Rize'nin Sosyal Tarihi (Fetihten 18. Yüzyıla), Harşit Vadisinin İdari, Sosyal ve İktisad, Tarihi, Bir İslamcı Düşünür ve Sadrazam Said Halim Paşa, Arşiv Belgelerine Göre Karadeniz'de Nüfus Hareketleri ve Nüfusun Etnik Yapısı ve XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağı'nda Sosyal ve İktisadi Hayat" isimli kitapları ile başta Karadeniz olmak üzere İstanbul ve Tokat hakkında çok sayıda akademik makale, tebliğ ve ansiklopedi maddesi vardı.

CENAZESİ YARIN

Hanefi Bostan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacağı öğrenildi.

BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI

Prof. Dr. Hanefi Bostan'ın vefat haberi sonrası sosyal medyada baş sağlığı mesajları paylaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, X'te yaptığı paylaşımda, "Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkanı ve Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı M. Hanefi Bostan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Cenab-ı Allah’tan gönüldaşımıza rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerine yer verdi.

Eski Türk Tarih Kurumu Başkanı ve eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu da mesajında şunları kaydetti;

"Doktora danışmanı olduğum çok değerli kardeşim Prof. Dr. Hanefi Bostan’ın vefat ettiği haberini aldım. Çok ama çok üzüldüm. Samimi, dürüst, çalışkan bir ilim adamını kaybettik. Allahtan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine ve ilim camiasına baş sağlığı diliyorum."

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu ise sosyal medya paylaşımında, "Yüreği Türklük idealleriyle dolu büyük bir Türk milliyetçisi ve tarihçisi olan Hanefi Bostan hocamızı kaybettik. Allah rahmet eylesin" sözlerine yer verdi.

HANEFİ BOSTAN KİMDİR?

1958 yılında Çaykara'da doğan Hanefi Bostan, ilkokulu Çaykara, ortokulu İstanbul Kartal Lisesi'nde, liseyi ise Boyabat'ta tamamladı. Lisans ve yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. 1993'te XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadi Hayat adlı doktora tezini sundu. Aynı isimli kitabıyla 2005 yılında Milliyet gazetesinin verdiği Örsan Öymen-Kent Tarihi Ödülü'nü aldı.

1999'dan 2001'e kadar Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. 2002 yılında atandığı Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu Başkanlığınını üç dönem icra etti. 19 Aralık 2018 tarihinde doçent unvanını aldı.

Türk Kültürü İncelemeleri, Karadeniz Araştırmaları, Tarih ve Düşünce ve Çaykaralılar dergilerinin yazı kurulu üyesi olarak çalıştı. Tarih ve İslam Araştırmaları Vakfı'nın ikinci başkanlığını yaptı. Fatih İlçe İnsan Hakları Kurulu ve Türk Dünyası İnsan Hakları Derneğinin Danışma Kurulu üyesiydi.

Hanefi Bostan, evli ve 3 çocuk babasıydı.