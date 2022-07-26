Vefatının 6'ncı yılında anıldı

Osmanlı tarihi alanında hem Türkiye'de hem dünyada ilk akla gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Halil İnalcık, ömrüne 25'den fazla kitap, 300'ü aşkın makale sığdırdı. 25 Temmuz 2016'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, 'Hocaların Hocası' olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının yıl dönümünde Sultanbeyli Belediyesi'nin organize ettiği program ile Aydos Kalesi'nde gençlerin katıldığı programla anıldı.
Program öncesinde gençler, Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan kabrini ziyaret etti. Ardından Aydos Kalesi'nde anma programı gerçekleşti.
Anma programında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve gençlere Prof. Dr. Halil İnalcık'ın hayatını adadığı tarih ile ilgili bilgi vererek anılarını anlattı.
Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Kıymetli hocamızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Yüz yıllık hayatını tarihe vermiş `Tarihçilerin kutbu´ diye bildiğimiz hocamızı anmak, yeni nesillere aktarmak ve hocamızın yaptığı çalışmaları genç kardeşlerimize anlatmak üzere bir program düzenledik. Bu programda kıymetli Erhan Afyoncu ve Coşkun Yılmaz hocalarımız değerli genç kardeşlerimize Halil İnalcık hocamızın ufkunu, çalışmalarını, kendileriyle olan irtibatlarını anlattı. Umuyoruz ki genç kardeşlerimiz içinde Halil İnalcık ve diğer yıldızlarımız gibi yeni isimlerimiz çıkacak. Onlar da Türk ve Osmanlı tarihini, kendi medeniyetimizi anlatacaklardır diye umut ediyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaların bütün amacı budur" dedi.
Dr. Coşkun Yılmaz ise İnalcık ile ilgili "Tarihimizin dünya ölçeğinde algılanmasında, tarih yazıcılığımızın gelişimine ve dünyada Avrupa´da Osmanlı Tarihi ile ilgili tezlerin kabulünde çok önemli ve büyük hizmeti olan bir isimdir. Sultanbeyli Belediyesi Aydos Kalesi´nde Halil hocamızın vefat yıldönümünde bir anma programı düzenleyerek hem Halil hocamıza büyük bir vefa göstermiş hem de Aydos Kalesi´nin tanıtımına büyük bir katkıda bulunmuştur" ifadelerini kullandı.
Halil İnalcık'ın vefatının 6'ncı yıldönümü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise "2016 yılında hain darbe teşebbüsünden dokuz gün sonra acı bir haber geldi. Türk tarihçiliğinin en büyük, önemli ismi Halil İnalcık vefat etti. Halil İnalcık ömrü boyunca belgelere dayalı, Osmanlı tarihini dünya tarihinin bir parçası yapmak için çalışan büyük bir tarihçimizdi. Özellikle yurtdışında yazdığı eserler dünya tarihi içinde Osmanlı tarihinin yer almasını sağladı. Mekanı cennet olsun diyoruz, Allah rahmet eylesin" diye konuştu
15 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Taşan da Halil İnalcık'ı rahmetle andığını söyleyerek "Çok değerli profesör hocamız Halil İnalcık´ın ölüm yıldönümünde bugün burada bir araya geldik. Sabah Fatih Cami´ne kabrini ziyarete gittik şimdi de burada onu anmak için toplandık. Onun yolundan gitmeyi çok isterim. Tarihle alakalı kitap okumayı severim. Burada da zaten hediye olarak İnalcık hocamızın kitabı dağıtıldı. Halil İnalcık´a Türk ve dünya tarihine kattığı her şey için çok teşekkür ederiz. Onu saygı ve sevgiyle anıyoruz" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Prof. Dr. Halil İnalcık Aydos Kalesi'nde anıldı/prof-dr-halil-inalcik-aydos-kalesi-nde-anildi-3480463
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