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Prof. Dr. Erişah Arıcan MAREV Kurucular Kurulu'na seçildi

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) Kurucular Kurulu'nda boşalan Kurucular Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan seçildi

Giriş: 11.12.2022 - 21:59 | Güncelleme: ABONE OL
Prof. Dr. Erişah Arıcan MAREV Kurucular Kurulu'na seçildi
Prof. Dr. Erişah Arıcan MAREV Kurucular Kurulu'na seçildi
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HABERTURK.COM

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın (MAREV) olağan toplantısı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın başkanlığında yapıldı.

Genel merkezi İstanbul’da bulunan vakfın Mütevelli Heyeti toplantısında vefat nedeniyle boşalan Kurucular Kurulu üyeliğine seçim yapıldı.

Boş üyeliğe MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem tarafından Prof. Dr. Erişah Arıcan önerildi. Mütevelli Heyeti Başkanı Ayaydın'ın oylamaya sunduğu önerinin oybirliği ile kabul edilmesiyle Prof. Arıcan, Kurucular Kurulu üyesi oldu.

Mardinli olan Prof. Dr. Erişah Arıcan aynı zamanda Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aydın Ayaydın ile Genel Başkan Av. Haluk Eldem’in imzasını taşıyan karar, Mütevelli Heyeti'nin toplantısının ardından Prof. Dr. Erişah Arıcan'a tebliğ edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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