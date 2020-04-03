03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüse karşı önlemler çerçevesinde etkin olan yüz maskesi en ideal kullanımını Habertürk ekranlarında örnekleyerek anlatan Başkent Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Hande Arslan şöyle konuştu:
"KONUŞURKEN AÇMAMALIYIZ"
Prof. Dr. Ayşe Hande Arslan, Maske iki ucu lastiğinden yüze geçirilecek. Burnun üzerinde tel sıkıştırılarak içeriye hava girmesi engellenecek, yan taraflar çekilerek oradan da içeri giriş engellenecek. Şimdi artık bu maskeyi taktık. Ancak konuşurken dokunmayalım, maskeyi kirletiyoruz, hele hele konuşurken yarıya kesinlikle açmamalıyız. Benim tanıdığım maskeler Dünya Sağlık Örgütü'nün, Amerikan, Avrupa ya da Türkiye sağlık kurumlarının onayladığını, kullanılabileceğini bildiğimiz maskeler.
"ONLAR İÇİN YORUM YAPMAM"
Diğer maskeler bunların arasında kayak maskeleri, nano teknoloji denilen maske grubu var. Bunları tanımıyorum yeterince. Bunları bakanlık ya da kurumlar tarafından, üst otorite tarafından tanımlanması lazım. Bunlar için yorum yapamam. Ama söylenilen şu ki onlar yıkanılarak kullanılabiliyormuş. Şimdi bu iş toplumsal histeriye doğru gidiyor. Ne zaman maske takacağız, ne zaman çıkarcağız, ne zaman değiştireceğiz, nasıl davranacağız, acaba eldiven, gözümüze gözlük mü takalım. Bakın bu toplumsal histeri. Kuralların çok net olduğu asıl belirleyiciliğin sosyal mesafe ve el antiseptisi olduğunu unutmayalım. Asıl temas, eldiven kullanmamak artan moda.
"GERİKLİ DURUMLARDA"
Sokakta çok görüyorum. Eldiven kullanmak yalancı bir güven hissidir. Nasıl olsa elime bulaşmıyor hissiyle çevreye bulaştırırsınız. Siz eldiven taktığınızda el yıkar mısınız? Hayır. O yüzden eldiven takmak da doğru kullanmadığımız durumda, maske takmak da doğru kullanılmadığında tehlikelidir. Gerekli durumlarda maskemizi takalım, eldivenimizi kullanalım.
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